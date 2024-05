Motociclista morre ao bater contra carro que avançou ‘PARE’ em Olímpia

Danilo Augusto Vendruscolo, de 38 anos, perdeu o controle, caiu no asfalto e atingiu a roda de um carro. Caso é investigado.

Um empresário de 38 anos morreu em um acidente de moto, na manhã desta quarta-feira (22.mai), em Olímpia/SP. Danilo Augusto Vendrúsculo era proprietário de uma fábrica de lonas na cidade.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o empresário perdeu o controle da moto que pilotava e caiu no asfalto. Em seguida, deslizou até atingir o pneu de um carro que estava parado no cruzamento da avenida Brasil com a Rua Marechal Deodoro.

O motorista do veículo, que obedeceu o sinal de “PARE”, deixou o local do acidente, mas já foi localizado. Apesar de ele não ter provocado o desastre, pode responder por omissão de socorro.

O empresário chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital.

A polícia investiga se o motorista provocou a queda ou se o carro dele apenas foi atingido. Danilo deixa esposa e duas filhas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.