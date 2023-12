Motociclista morre ao bater contra carro em cruzamento de Araçatuba 

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (12); motorista do carro, de 51 anos, informou à polícia que teve a visão prejudicada devido à luz do sol e não avistou a motocicleta durante a travessia.

Uma motociclista de 42 anos morreu ao bater contra um carro, na manhã desta terça-feira (12.dez), em Araçatuba/SP.

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Anhanguera com a Rua Chile. Conforme o boletim de ocorrência, a motorista do carro, de 51 anos, informou à polícia que teve a visão prejudicada devido à luz do sol e não enxergou a motocicleta durante a travessia para a Rua Anhanguera, sentido bairro-centro.

Com o impacto, a motociclista caiu no chão, desacordada. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas Genailza Vieira morreu no local. Tanto a motocicleta quanto o carro foram apreendidos.

O corpo de Genailza foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. A Polícia Civil vai investigar o acidente.

*Com informações do g1