Motociclista fica gravemente ferido após bater na traseira de carro em Mirassol 

Acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (7), na Rodovia Washington Luís; vítima foi encaminhada ao Hospital de Base de Rio Preto.

Um motociclista ficou gravemente ferido depois de bater na traseira de um carro, no quilômetro 448 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Mirassol/SP. O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (7.fev).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o piloto seguia pela pista sentido a São José do Rio Preto/SP, quando bateu na traseira de um Ford/Fiesta com placas de Monte Aprazível/SP. Ele foi socorrido pela ambulância do resgate da concessionária que administra a rodovia e encaminhado para o Hospital de Base. Houve congestionamento na pista e o trânsito ficou lento, mas já foi liberado.

A perícia foi acionada e a Polícia Civil vai investigar o acidente.