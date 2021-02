Motociclista fica gravemente ferido após acidente no Santa Amélia

Colisão ocorreu neste domingo pela manhã.

Um motociclista de 33 anos de idade ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito ocorrido por volta das 10h30 deste domingo, dia 14.

O acidente aconteceu na rua João Ferreira do Nascimento, ao lado da praça do Tobogã, no bairro Santa Amélia.

O condutor da moto C.G.S, 33 anos de idade colidiu contra um caminhão que estava estacionado. Com o forte impacto, o rapaz sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e ferimentos na cabeça, e precisou ser entubado pela equipe médica do SAMU.

A vítima foi socorrida ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga.