Motociclista fica ferido após colidir contra caminhão em Votuporanga 

Acidente ocorreu na Avenida Roberto Simonsen, no Distrito Industrial II, na madrugada desta quinta-feira (26.mai). Vítima foi transferida para o Hospital de Base, em São José do Rio Preto/SP.

Acidente foi registrado na Avenida Roberto Simonsen, no Distrito Industrial II, em Votuporanga/SP, na madrugada desta quinta-feira (26.mai). Vítima, de 23 anos, foi transferida posteriormente para o Hospital de Base, em São José do Rio Preto/SP.

De acordo com apurado, o motociclista M.P.S., tinha acabado de sair do expediente em uma indústria que trabalha e seguia pela avenida, quando teria atravessado o sinal de PARE, no cruzamento com a Avenida Das Nações, e atingido lateralmente um caminhão.

Com o impacto, o jovem sofreu diversos ferimentos e precisou ser socorrido às pressas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga; contudo, em decorrência da gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para o Hospital de Base.

As causas do acidente devem ser investigadas.