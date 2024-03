Motociclista ferido na Avenida Emílio Arroyo Hernandes é transferido para o HB 

G.J.A.R., de 19 anos, foi transferido ainda na noite de segunda-feira; em decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados, o hospital rio-pretense não divulgou o estado de saúde.

O motociclista de 19 anos ferido na tarde de segunda-feira (26.fev), após se envolver em um acidente com um carro na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP, foi transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

De acordo com o apurado pelo Diário, a transferência ocorreu às 19h15, do dia do acidente. Procurada, a assessoria do hospital rio-pretense informou que G.J.A.R., segue sob atendimento médico-hospitalar. No entanto, em decorrência da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) o HB não tem autorização para divulgar informações do caso.

O acidente

Conforme noticiado pelo Diário, no início da tarde da última segunda-feira, ainda por motivos a serem apontados pela Polícia Científica, uma motocicleta acabou colidindo com o veículo no cruzamento da avenida com a Rua Leonardo Commar. O jovem foi socorrido pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o pronto-socorro da Santa Casa.

Os veículos permaneceram no local e a perícia foi acionada, e deve apontar as responsabilidades.

O cruzamento é equipado com um semáforo com temporizador digital, desenvolvido para oferecer maior segurança a pedestres e motoristas, já que a contagem regressiva permite a administração da passagem com calma e segurança, diminuindo o estresse que normalmente existe nas travessias semafóricas.