Motociclista é intubado após bater em carro em rodovia de Rio Preto 

Estado de saúde dele é considerado grave. Motorista não ficou ferida.

Um jovem de 23 anos ficou ferido em um acidente na Rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto/SP, na manhã da última quinta-feira (1º.dez).

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz bateu a motocicleta que conduzia na traseira de um carro e caiu no asfalto.

O jovem foi socorrido, levado para o Hospital de Base e intubado. O estado de saúde dele é considerado grave.

Ainda de acordo com o registro policial, a motorista do carro realizou o teste do bafômetro, que não constatou embriaguez. Ela não teve ferimentos e foi liberada.

O caso foi registrado como lesão corporal na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.