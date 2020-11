Motociclista de Votuporanga é transferido em estado grave para Rio Preto após acidente

Um jovem de 27 anos de idade, morador de Votuporanga foi transferido em estado grave para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, após sofrer grave acidente de moto na avenida do bairro Estação.

W.B.S., de 27 anos, foi transferido para o HB após se envolver em grave acidente de trânsito ocorrido na tarde da última quarta-feira (11), no cruzamento da avenida Prestes Maia e da rua Fioravante Poiani, na zona sul de Votuporanga.

Conforme informações do Hospital de Base, o jovem permanece internado, sedado e intubado e sem previsão de alta. O acidente, que aconteceu entre duas motocicletas, foi por volta das 13h30 e deixou três pessoas feridas, uma delas esse rapaz de 27 anos.

Segundo informações, com o violento impacto do jovem ao solo, o capacete saiu de sua cabeça e ele caiu desprotegido. Ele foi socorrido em estado pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel e Urgência) ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga e, no mesmo dia, foi transferido para Rio Preto.