Motociclista de 39 anos morre em acidente na Euclides da Cunha, em Votuporanga

Pedro Batista Mendes teria saído do trabalho em uma empresa no bairro Roseira e seguia pela rodovia no sentido Cosmorama/SP – Votuporanga/SP, quando teria caído com o veículo na via. Caso é investigado.

Um motociclista de 39 anos morreu em um acidente na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga/SP, no final da tarde de terça-feira (16).

De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos, o motociclista Pedro Batista Mendes que havia saído do trabalho em uma empresa no bairro Roseira, e seguia no sentido Cosmorama/SP – Votuporanga quando teria caído com a moto na pista sofrendo ferimentos graves e falecendo ainda no local.

No momento do acidente, de acordo com apurado, dois caminhões acabaram colidindo durante manobra brusca para evitar o atropelamento da vítima; motoristas não se feriram.

A Polícia Científica vai emitir laudo apontando o que teria causado a queda do motociclista na via e o óbito.

