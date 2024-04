Motociclista cai e passa cerca de 6 horas dentro de cratera aberta pela chuva em Potirendaba 

Acidente ocorreu no sábado (30), por volta das 21h, e o homem foi retirado às 3h de domingo (31). Vítima foi encaminhada à UTI do HB de Rio Preto, onde passou por cirurgia nesta segunda-feira (1º).

Um motociclista de 39 anos caiu e passou cerca de seis horas dentro de uma cratera de aproximadamente cinco metros de profundidade aberta pela chuva em Potirendaba/SP. O acidente ocorreu no sábado (30.mar), por volta das 21h, e o homem foi retirado às 3h de domingo (31).

Segundo apurado, depois de ser resgatada, a vítima foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto/SP, onde passou por cirurgia nesta segunda-feira (1º.abr).

Conforme relato de uma prima da vítima à TV TEM, o motociclista quebrou parte da coluna e perfurou os pulmões. A cratera foi formada na Rua Catarina Pastorelli, no dia 9 de março, com uma forte chuva que atingiu o município.

A prima ainda disse que o motociclista não viu o buraco, mas afirmou que o local estava sinalizado. Em nota, a Prefeitura de Potirendaba informou que o local está interditado desde o dia em que a cratera se abriu, devido às fortes chuvas.

A obra de reparo, ainda segundo a nota da prefeitura, será realizada com recursos do Governo do Estado.

*Com informações do g1