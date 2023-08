Motociclista bêbado e com CNH vencida bate em poste e acaba preso em Votuporanga 

Acidente ocorreu na Avenida João Gonçalves Leite; veículo estava sem licenciamento, com placa adulterada e funcionava por meio de ligação direta.

Um homem de 21 anos ficou ferido após colidir com sua motocicleta contra um poste na Avenida João Gonçalves Leite, na zona leste de Votuporanga/SP, na manhã deste domingo (6.ago).

De acordo com o apurado, C.E.A., trafegava com sua motocicleta Honda/CG 125 Titan, pela via quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, perdeu o controle e colidiu contra um poste. Com o impacto ele sofreu diversos ferimentos pelo corpo, inclusive com suspeita de algumas fraturas, sendo ocorrido até o pronto-socorro da Santa Casa.

A Polícia Militar foi acionada e no local, constatou que o veículo apresentava adulteração com fita isolante na placa, além de que estava sem licenciamento e funcionava sem chave, ou seja, por meio de uma ligação direta.

Em seguida, após atendimento médico, o homem que estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida desde 2022, foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool e colocado à disposição da Justiça.