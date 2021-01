Moto pega fogo após bater em carro em Araçatuba; vídeo 

Batida aconteceu no cruzamento das ruas Álvaro da Fonseca e Rodolfo Miranda. Vítima foi socorrida com ferimentos e levada para um hospital do município.

Um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito no bairro Umuarama, em Araçatuba/SP, na tarde desta segunda-feira (4). Após a colisão com um carro, a moto pegou fogo.

Uma câmera de segurança registrou a batida, que aconteceu no cruzamento das ruas Álvaro da Fonseca e Rodolfo Miranda.

Na imagem é possível ver que, com o impacto, o piloto foi lançado ao asfalto. Em seguida, a motocicleta pegou fogo e ficou totalmente destruída.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida com ferimentos e encaminhada para um hospital de Araçatuba. Ela sofreu escoriações pelo corpo, mas não ficou queimada.

Confira o vídeo:

Com informações g1 e hojemaisaraçatuba