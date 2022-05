Mostra de Teatro “Deco D’Antônio” 2022 da Secretaria da Cultura e Turismo está com inscrições abertas

Regulamento completo e formulário estão disponíveis no site da Prefeitura; serão selecionados 11 projetos em duas categorias.

Mostra de Teatro “Deco D’Antônio” 2022. Em publicação no Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (24.mai), a Secretaria da Cultura e Turismo divulgou o edital da 11ª edição do projeto que está com inscrições abertas e gratuitas até o dia 07 de julho, para a Categoria Espetáculo Teatral e Categoria Cenas Curtas. O projeto integra o calendário cultural local desde 2011 e tem como objetivo promover artistas e incentivar a área das Artes Cênicas e suas múltiplas linguagens.

Cada categoria possui critérios diferentes, sendo 35 minutos o tempo mínimo de apresentação para a Categoria Espetáculo Teatral e 15 minutos para a de Cenas Curtas. O edital, com o regulamento completo e link para ficha de inscrição, está disponível no site http://votuporanga.sp.gov.br/mostradeteatro/. Poderão participar artistas maiores de 18 anos, pessoas jurídicas e físicas e grupos de teatro do município.

Todos os integrantes do grupo deverão possuir ou atualizar seu cadastro de artista no site da Prefeitura ( www.votuporanga.sp.gov.br ) no ícone “Secretarias e Autarquias”, no link da Secretaria da Cultura e Turismo, acessando o “Formulário de Cadastro de Artistas”: http://www.votuporanga.sp.gov.br/novo/pag.php?pag=97.

Serão selecionados 11 projetos, sendo seis na Categoria Espetáculo Teatral e outros cinco na Categoria Cenas Curtas.

Tira-dúvidas

No dia 06 de junho haverá, das 20h às 21h por meio da plataforma Google Meet, uma sessão de tira-dúvidas para esclarecimentos dos interessados em participar. O link será disponibilizado em breve nas redes sociais @prefvotuporanga e @culturaeturismoemvotuporanga.