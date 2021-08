Mostra de Cinema Votuporanguense de Curtas acontece neste domingo

A programação conta com três curtas-metragens com duração entre 7min e 20min (cada).

Votuporanga também produz filmes e dos bons. Para mostrar a criatividade de diretores, atores e pessoas envolvidas na produção de filmes, o Novo Cine Votuporanga abre suas portas para a “Mostra de Cinema Votuporanguense de Curtas”.

A programação conta com três curtas-metragens com duração que vai de 7min a 20min de duração – cada.

Além de difundir a produção de curtas brasileiros, proporcionando uma programação de qualidade, uma das características da Mostra é a de promover a interação entre os realizadores dos filmes e os telespectadores.

Após a exibição dos curtas, os diretores participarão de um bate-papo a respeito de suas produções. Aí vai ser conversa que pode até dar um roteiro. E o melhor é que a entrada é franca. Ninguém vai pagar nada para assistir e ainda conversar com os realizadores dos curtas. Coisa inédita na cidade.

O Diário de Votuporanga conversou com Bruno Arena proprietário do Novo Cine Votuporanga que contou sobre a importância do evento, acompanhe:

“É com grata satisfação que nós do Novo Cine Votuporanga implementamos uma das ideias que já tínhamos em mente ao assumirmos o cinema de nossa cidade: o incentivo à produção local de conteúdo cinematográfico. Foi muito bonita a construção desse projeto, pois se deu de maneira conjunta, como uma produção coletiva entre nós, como exibidores, e a Mandy Ferreira, o Marcos, e o Zeca Pontes, como produtores. A alteração cultural no sentido de cada um dar sua parcela de contribuição à comunidade, tem muito potencial para melhorar nossa sociedade de baixo para cima, e um exemplo é a I Mostra de Cinema Votuporanguense de Curtas. E nada mais gostoso do que curtir a cultura por meio de uma diversão qualificada, ao cheiro de pipoca amanteigada, relembrando as matinês dominicais no Novo Cine Votuporanga.”

Para as pessoas que quiserem participar do evento seguem informações abaixo sobre os horários e ingressos:

A mostra terá início às 15h no dia 15/08 (domingo). Os ingressos deverão ser retirados na bilheteria para controle sanitário. Assim é possível evitar aglomeração.

Os curtas são:

O Saci (20min)

A Paz da Ira (16min)

O Vazio (7min)

*Programa com entrada gratuita