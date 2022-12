Mortandade de peixes é registrada no rio São José 

Polícia Militar Ambiental e Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) averiguam o caso. Confira o vídeo.

Moradores registraram a mortandade de peixes no Rio São José dos Dourados, entre as cidades de Votuporanga/SP e Nhandeara/SP. Fato começou no último sábado (10.dez) e perdurou pelo final de semana.

Em fotos e vídeos enviados com exclusividade ao Diário de Votuporanga, Mercedes Beneduzzi, que é dona de uma propriedade naquela região, explicou: “Começou um forte cheiro, insuportável, e os peixes começaram a subir para a superfície, aparentemente em busca de ar, outros já mortos, boiavam. Uma cena triste e revoltante. Anualmente nós temos problemas com isso por aqui, nunca resolve.”

O relato de Mercedes vai de encontro aos vídeos, os quais, mostram peixes agonizando e outros mortos as margens do rio. Também dá para notar que alguns peixes, em cardume, nadando para a superfície da água, como se buscassem por oxigênio.

A reportagem procurou a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) que informou, já estar ciente do caso e que estaria em deslocamento para vistoriar o trecho do rio; devendo assim, tomar as medidas necessárias. Confira o vídeo:

A reportagem do Diário também procurou à Polícia Militar Ambiental que afirmou ter sido notificada do caso e, em conjunto com a Cetesb, apoiará os esforços de vistoria e fiscalização.

Ainda de acordo com o apurado junto a corporação, somente o resultado das análises de amostras de água devem explicar a causa da mortandade.