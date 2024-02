Morre vítima de explosão em apartamento de Rio Preto

Mulher que teve 20% do corpo queimado estava internada em um hospital da capital paulista.

Morreu na última quinta-feira (15.fev), a vítima de uma explosão na cozinha de um apartamento no condomínio Parque Rio Ebro, no bairro Rios de Spagna, em São José do Rio Preto/SP. Rosmeire Brentan estava internada desde o dia 7 de fevereiro em um hospital especializado em queimados, em São Matheus, na capital paulista. Antes da transferência, ela ficou em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Rio Preto, com 20% do corpo queimado. As chamas atingiram os membros superiores, como o rosto e também a barriga.

O acidente aconteceu no dia 22 de janeiro, no bloco 20 do condomínio. Rosmeire e a filha estavam cozinhando quando a mulher precisou trocar a mangueira do gás. De acordo com o síndico do prédio, a vítima usou a mangueira amarela, de plástico, que é inadequada. A mangueira recomendada e usada em todos os apartamentos é revestida com aço.

Após a explosão, houve um incêndio e as moradoras se feriram. O fogo foi controlado rapidamente pelos próprios moradores, até a chegada do Corpo de Bombeiros, que socorreu as vítimas e terminou de atender a ocorrência.

A filha dela, Tayla, também sofreu queimaduras graves e foi internada no Hospital de Base. Ela recebeu alta nessa semana e está com a família.

O corpo de Rosmeire foi trazido para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto e será enterrado na cidade, ainda sem horário e local definidos.

*Com informações do SBT Interior/Karol Granchi