Morre o radialista Márcio Costa, após dias internado com covid-19

Morreu no início da tarde desta segunda-feira, dia 27, o radialista e jornalista da Rádio Alvorada FM, Márcio Costa, 51 anos, depois de 17 dias internado em estado grave na Santa Casa de Fernandópolis. Informações preliminares apontaram que a infecção pulmonar decorrente de uma bactéria evoluiu o quadro clínico para o óbito.

Márcio Costa foi um ícone do rádio show em Fernandópolis e em outras cidades da região onde trabalhou, incluindo emissoras no Estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Começou em Fernandópolis com programas populares na rádio Difusora AM, passando pela Rádio Jornal FM e Cultura FM.

Ultimamente trabalhava no jornalismo da Rádio Alvorada FM, com estúdios em Fernandópolis, além do trabalho em sistemas internos de rádio em Supermercados de toda a região. Também mantinha a Rede News de Rádio, com programa policial que servia diversas cidades.

Márcio chegou a UPA de Fernandópolis com pico de diabetes e com muita falta de ar. Levada às pressas a Santa Casa onde foi entubado e dias depois foi diagnosticado com uma infecção nos pulmões e acabou testando positivo para covid-19.

O corpo do radialista foi sepultado em Guarani d’Oeste, e devido aos protocolos do coronavírus, sem velório.