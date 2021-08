Morre o ex-prefeito de Álvares Florence Genésio Picolo

Genésio foi prefeito de Álvares Florence no período de 1º de fevereiro de 1983 a 31 de dezembro de 1988.

Faleceu na manhã desta quinta-feira (5), na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga/SP, o ex-prefeito de Álvares Florence/SP, Genésio Picolo, aos 76 anos.

Genésio foi prefeito de Álvares Florence no período de 1º de fevereiro de 1983 a 31 de dezembro de 1988. Pessoa bastante querida em sua cidade, de tradicional família, era agropecuarista e faleceu em decorrência de uma infecção generalizada.

De acordo com a Câmara Municipal do Município, às 12h, um ato solene em homenagem póstuma ao ex-prefeito foi realizado. Em seguida, o cortejo seguiu para o Velório Municipal e o sepultamento ocorreu às 16h no Cemitério Municipal de Álvares Florence.