Morre motociclista prensada por van e caminhonete em Fernandópolis 

Darlene Andrade da Silva Pessotta, de 59 anos, ficou internada por quatro dias no Hospital de Base de Rio Preto, mas não resistiu.

A motociclista de 59 anos que foi prensada por uma van e uma caminhonete morreu depois de ficar quatro dias internada no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, no domingo (24.set). O acidente aconteceu na quinta-feira (21), em uma rotatória que liga as avenidas Expedicionários Brasileiros com a Líbero de Almeida Silvares, no Centro de Fernandópolis/SP.

Segundo a Polícia Militar, Darlene Andrade da Silva Pessotta seguia em uma Yamaha/Cripton quando foi atingida pela van e ficou prensada entre o veículo e a caminhonete. A causa do acidente não foi informada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a motociclista foi socorrida e levada à Santa Casa de Fernandópolis, mas devido aos ferimentos foi encaminhada para o Hospital de Base de Rio Preto, mas não resistiu.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.