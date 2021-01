Morre morador de rua que teve o corpo queimado em Rio Preto

Vítima foi socorrida na madrugada da última sexta-feira (15), mas não resistiu aos ferimentos; agentes do Deic prenderam o suspeito.

Morreu na manhã desta quarta-feira (20), o morador de rua Francisco Henrique de Lima, que teve o corpo incendiado na madrugada da última sexta-feira (15), enquanto dormia em uma casa abandonada, na Rua Bernardino de Campos, no Centro de São José do Rio Preto/SP.

Francisco estava internado no Hospital Padre Albino, em Catanduva/SP, para tratar as queimaduras, mas acabou não resistindo a gravidade dos ferimentos. Inicialmente, ele foi socorrido no pronto socorro da Santa Casa de Rio Preto, sendo posteriormente transferido para o hospital referência em queimados.

O suspeito do crime foi preso ainda na manhã daquela sexta-feira, por agentes do Deic (Divisão Especializada em Investigações Criminais), ouvido e encaminhado ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de

Rio Preto.

Segundo o delegado responsável pela Delegacia Especializada, Alceu Lima de Oliveira Júnior, o suspeito havia sido indiciado por tentativa, mas agora passa a responder por homicídio.

Até o fechamento da matéria não haviam informações sobre horário e local de sepultamento da vítima.