Morre menina de 2 anos que sofreu queimaduras após irmão derrubar galão de álcool ao acender churrasqueira

Caso foi registrado no bairro Vila Elmaz, em São José do Rio Preto/SP, no último domingo (20). Irmão dela, de 7 meses, também ficou ferido, mas segue internado no Hospital da Criança e Maternidade (HCM).

A menina de 2 anos que sofreu queimaduras após um acidente com um galão de álcool morreu, na madrugada desta quinta-feira (24), em Marília/SP. A informação foi confirmada com um familiar da criança.