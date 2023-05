Morre jovem de Valentim Gentil que se envolveu em acidente na madrugada deste sábado

Lucas Roncolato, 21, morador de Valentim Gentil, faleceu na madrugada deste sábado (13) na Santa Casa de Fernandópolis, após ser socorrido por uma unidade do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações colhidas no local do acidente o jovem seguia na noite de ontem (sexta) pela Rodovia Euclides da Cunha (SP320) no perímetro urbano de Fernandópolis, quando perdeu o controle de direção e bateu no guard rail de um dos pontilhões daquela localidade.

Com o forte impacto o Ford Fiesta dirigido por Lucas, ficou sobre a pista no sentido Fernandópolis a Estrela d´Oeste, sendo necessário que uma equipe do Corpo de Bombeiros o socorresse e o tirasse das ferragens do carro. Uma unidade do Samu realizou os primeiros socorros, encaminhando Lucas ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis, mas na madrugada deste sábado ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.