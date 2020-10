Morre idoso vítima de capotamento em vicinal de Cardoso

Idoso que dirigia um carro e capotou no último sábado (3) na vicinal José de Abreu, entre Cardoso/SP e São João do Marinheiro, morreu ontem (4). Ele sofreu ferimentos graves no acidente e não resistiu.

O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de São José do Rio Preto/SP e liberado hoje (5) para velório da família. A fatalidade comoveu os moradores de Cardoso, onde a vítima desfrutava de um vasto círculo de amizade e era muito querido. As causas oficiais do acidente são investigadas.

FONTE: Informações | votuporangatudo.com.br