Morre idoso que teve perna amputada ao ser atropelado por ônibus em Rio Preto 

Acidente ocorreu no dia 3 de outubro; João José Estevão, de 77 anos, ficou quase um mês internado, porém, não resistiu aos ferimentos.

O idoso de 77 anos que foi atropelado por um ônibus e precisou amputar a perna morreu após quase um mês internado no Hospital de Base em São José do Rio Preto/SP. O acidente ocorreu no dia 3 de outubro e a vítima morreu nesta segunda-feira (30.out).

Conforme o boletim de ocorrência, registrado como morte suspeita, João José Estevão foi diagnosticado com pneumonia nosocomial, que é uma infecção pulmonar adquirida durante a estadia na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital.

O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Esta é a terceira ocorrência de atropelamento no Terminal Urbano em 2023, sendo a segunda com morte. Em julho, a Empresa Municipal de Urbanismo (Emurb) e a Secretaria de Trânsito e Transportes anunciaram medidas para reforçar a segurança no local.

O acidente

Conforme registrado na Polícia Civil, João José tentou entrar no ônibus quando ele começou a se movimentar. A vítima, então, caiu e o veículo passou por cima da perna dele.

O idoso ficou ferido embaixo do ônibus, próximo a roda traseira. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o levou ao hospital, mas João José não resistiu aos ferimentos.

*Com informações do g1