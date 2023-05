Morre idosa que foi atropelada há 35 dias em Fernandópolis 

Acidente aconteceu no dia 29 de março e vítima de 69 anos morreu após ficar internada no Hospital de Base de Rio Preto por mais de um mês.

Uma mulher de 69 anos morreu na manhã desta terça-feira (2.mai) depois de ser atropelada por um carro, no bairro Coester, em Fernandópolis/SP.

Maria Julia Tozatto Moreira foi atingida pelo veículo Fiat/Uno no dia 29 de março e ficou internada por 32 dias no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

De acordo com o boletim de ocorrência, na ocasião, o motorista disse à polícia que não conseguiu desviar e prestou socorro à idosa. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu por causa de politraumatismo, um mês após o acidente.

O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor.