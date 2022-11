Morre Gal Gosta, estrela da música brasileira, aos 77 anos

A artista era uma das atrações do Primavera Sound, festival que aconteceu em São Paulo, mas cancelou sua participação. Segundo um comunicado, ela estava em recuperação após passar por um “procedimento de retirada de nódulo na fossa nasal direita, realizado há três semanas”. Seus shows estavam suspensos até o final de novembro.

TRAJETÓRIA

Maria da Graça Costa Penna Burgos nasceu em 1945 em Salvador, na Bahia, filha de Arnaldo Burgos e Mariah Costa Penna. Sua estreia foi na década de 1960, ao lado de Caetano Veloso, Maria Bethânia, Tom Zé, Gilberto Gil, no espetáculo Nós, Por Exemplo, em 1964.

Seu primeiro álbum de estúdio foi lançado em 1867, Domingo, com Caetano, incluindo o hit Coração Vagabundo. No ano seguinte, em 1968, Gal participou do disco Tropicália ou Panis et Circencis (1968), um dos mais importantes da história da música do Brasil. Seu primeiro trabalho solo foi em 1969, homônimo, com sucessos como Não Identificado e Que Pena.

No mesmo ano gravou, ela gravou o segundo disco solo, Gal, com hits como Meu nome é Gal e Cinema Olympia. Sua discografia ainda tem outros destaques como Cantar (1974), Água Viva (1978), Fantasia (1981), Baby Gal (1983), Gal (1992), Recanto (2011), entre dezenas de outros.