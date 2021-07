Morre bebê que sofreu queimaduras após irmão derrubar galão de álcool ao acender churrasqueira

Caso foi registrado no bairro Vila Elmaz, em São José do Rio Preto/SP. Menino de apenas sete meses foi socorrido e encaminhado para um hospital de Marília/SP, onde não resistiu. Irmã dele, de 2 anos, veio a óbito no dia 24 de junho.

O bebê de 7 meses que sofreu queimaduras após um acidente com um galão de álcool morreu, na tarde desta sexta-feira (2), em Marília/SP. A informação foi confirmada com a família da vítima. O caso foi registrado no bairro Vila Elmaz, em São José do Rio Preto/SP, no dia 20 de junho. A irmã dele, de 2 anos, também sofreu queimaduras e morreu na madrugada do dia 24 de junho, em Marília.