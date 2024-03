Morre 3ª vítima de acidente na Rodovia Péricles Bellini 

Antônio Conerro Gonçalves Munhos, de 69 anos, morador de Tanabi, ficou internado por 22 dias no Hospital de Base de Rio Preto; acidente ocorreu no perímetro urbano de Votuporanga na manhã do sábado (2).

Faleceu na tarde deste domingo (24.mar), no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP a terceira vítima do acidente entre carro e caminhão registrado na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), no perímetro urbano de Votuporanga/SP, na manhã do último dia 2 de março.

Na manhã daquele sábado, após a colisão frontal os motoristas do carro Fabrício Aparecido Fernandes Nascimento, de 24 anos, e do caminhão Eduardo Bologna, 55 anos, morreram no local. No entanto as equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreram Antônio Conerro Gonçalves Munhos, de 69 anos, que estava no caminhão e sofreu ferimentos.

Ainda segundo apurado, inicialmente Antônio Conerro Gonçalves Munhos foi encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga, no entanto, em decorrência da gravidade dos ferimentos foi transferido para o Hospital de Base, onde permaneceu sob cuidados médicos.

O sepultamento de Antônio ocorre nesta segunda-feira (25), no Cemitério Municipal de Tanabi.

As outras duas vítimas fatais do acidente, Eduardo era morador de Tanabi e foi sepultado na manhã do domingo (3) no cemitério central do município. Já Fabrício era morador do bairro Estação, em Votuporanga, e também foi sepultado no domingo (3), no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.

O caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil.