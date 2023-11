Morelos avança em recuperação e pode ser relacionado contra o Fluminense 

Atacante está fora do Santos desde a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, no início de outubro.

O Santos pode ter um reforço inesperado para o jogo desta quarta-feira, contra o Fluminense, às 19h, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Alfredo Morelos está recuperado de lesão e pode ser relacionado pelo técnico Marcelo Fernandes.

Morelos fez apenas dois jogos pelo Santos. O atacante se machucou na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, no dia 8 de outubro, na Arena Barueri. Ele teve uma lesão muscular na panturrilha direita e poderia perder o restante da temporada.

A recuperação de Morelos, porém, surpreendeu o departamento médico do Santos. Já treinando com o elenco, o atacante pode ficar no banco de reservas contra o Fluminense.

Morelos só não será relacionado se a comissão técnica entender que é melhor preservá-lo do que arriscar colocá-lo em campo depois de tanto tempo parado. A ida do atacante para a partida de quarta-feira depende do treino desta terça, no CT Rei Pelé.

Outra novidade deve ser o retorno do lateral-esquerdo Dodô. O jogador estava à disposição de Marcelo Fernandes para enfrentar o Botafogo, no último domingo, mas a comissão técnica do Santos preferiu ser cautelosa e não acelerar o retorno depois das dores no joelho.

Sem Lucas Lima e Nonato, suspensos, e com Tomás Rincón muito provavelmente fora por causa de uma lesão, o Santos deve entrar em campo nesta quarta-feira com: João Paulo, Joaquim, Messias e Dodô; Lucas Braga, Rodrigo Fernández, Jean Lucas, Soteldo e Kevyson; Marcos Leonardo e Maxi Silvera (Camacho, Dodi ou Mendoza).

