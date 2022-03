Moradores reclamam de materiais em via pública no Pozzobon

Vizinhos à Escola Enny Tereza Longo Fracaro – que virou notícia após grande supressão de árvores no início do ano – dizem que ‘virou hábito’ conviver com a ‘sujeira’ e os riscos de acidentes com blocos de construção nas ruas.

Pilhas de blocos de cimento na rua e bastante terra ocupando quase meia faixa de rolamento, trabalhadores construindo um muro e uma moradora, do outro lado da rua, com uma mangueira d’água tentando limpar sua calçada, esse é o cenário na manhã desta sexta-feira (18.mar) nas ruas Antônio Serafim de Queiroz e Nassif Miguel, no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP, precisamente no entorno da Escola Estadual Profª. Enny Tereza Longo Fracaro.

Os vizinhos procuraram a reportagem do Diário de Votuporanga para dividir o medo de acidentes de trânsito com os blocos nas ruas e a irritação com a sujeira causada pela obra próxima de suas casas.

O morador identificado pelas iniciais R.B., irritado, desabafou: “Olha aqui na esquina da Escola Enny, onde derrubaram as árvores, tiraram fotos, vereadores vieram para aparecer; mas agora, olha a bagunça que está no meio da rua e a sujeira. Se fosse uma construção residencial já teriam fiscais da Prefeitura multando”.

Já uma senhora, que preferiu não ter o nome divulgado, explicou que para ela a obra está ‘lenta’ e o maior incômodo gerado é a sujeira: “Muita terra. Se chove tem barro invadindo sua varanda, se faz sol tem poeira. Acho que já que estão mexendo, acabem logo com isso, tá muito difícil assim é uma vergonha”.

A moradora ainda apontou para uma pilha de blocos na esquina e completou: “Olha ali, imagina o perigo, se algum motorista ou nessas motos sempre correndo, por não conhecer direito aqui bate naquilo, vai machucar feio. Não tem sinalização, não tem nada, do jeito que vai, vai”.

A reportagem não conseguiu falar com o diretor da unidade escolar.

O início das obras

Em janeiro, quando as árvores foram arrancadas, a reportagem procurou a Saev Ambiental que explicou que a supressão das árvores fez parte de um programa de melhorias que o governo de São Paulo vem realizando para readequação nas estruturas prediais em algumas escolas do Estado, dentre elas na “Profª. Enny Tereza Longo Fracaro”. Pelo projeto, nas calçadas ao redor da unidade escolar, rampas de acessibilidade serão construídas, o que envolvia a necessidade de supressão de algumas árvores.