Moradores escrevem raças de cachorro em termo de vacinação contra Covid: ‘Brincadeira de mau gosto’, diz gerente de imunização

Moradores de São José do Rio Preto/SP preencheram o termo de vacinação contra o novo coronavírus, documento entregue a todas as pessoas que recebem o imunizante na cidade, com nomes de raças de cães.

A imprensa teve acesso a duas imagens nas quais é possível ver que as palavras “dobermann” e “pitbull” foram escritas em uma parte do formulário na qual os pacientes precisam preencher as respectivas raças.