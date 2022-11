Moradores encontram veado em quintal de residência em Votuporanga 

O animal foi entregue ao Corpo de Bombeiros e devolvido ao habitat natural.

Moradores de uma chácara localizada na Rua Copacabana, próximo ao bairro Comerciários, na zona Leste de Votuporanga/SP, encontraram um veado dentro do quintal da residência na manhã desta quinta-feira (10.nov).

De acordo com apurado, uma pessoa que passava pelo local avistou o animal silvestre, caído dentro do quintal, e avisou os moradores que o capturaram; em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe esteve no endereço para buscá-lo.

Após ser avaliado na Base Operacional da Polícia Militar Ambiental, o veado que já era adulto e estava assustado, foi devolvido à natureza.