Moradora de Palmeira D’Oeste ganha moto 0km no Show de Prêmios do Sorte Saúde

Na manhã desta quarta-feira (29.mar), mais uma motocicleta foi entregue pelo Show do Prêmio do Sorte Saúde. A moradora de Palmeira D’Oeste, Neuzeli Barbosa Vanzelli foi contemplada e recebeu as chaves da moto 0km. A entrega aconteceu no jardim do Hospital de Base, em Rio Preto.

A ganhadora contou que comprou dois títulos de capitalização Sorte Saúde e teve a chance de participar também do Show de Prêmios. “Estava de acompanhante e vi uma vendedora, ela me ofereceu um título, mas senti que precisava comprar dois. Foi meio intuitivo. E uma semana depois, recebi a notícia. Fiz um investimento de R$20 e ganhei uma motocicleta zero quilômetro”, afirma Neuzeli.

“É importante que as pessoas comprem o Sorte Saúde com o intuito de ajudar o Hospital de Base e as demais unidades. É um hospital referência para nossa região. E, além desta contribuição, você pode ganhar diversos prêmios, como aconteceu comigo. Fui abençoada com uma moto zero”, complementa a ganhadora.

A diretora administrativa do Hospital de Base, Dra. Amália Tieco, fez a entrega das chaves. “Mais uma moto entregue pelo Show de Prêmio do Sorte Saúde. A contemplada foi a Neuzeli de Palmeira D’Oeste, uma cidade que é Parceira do Bem do Hospital de Base, sempre engajada nas causas sociais. Fica nosso agradecimento e o convite para que as pessoas continuem contribuindo com o HB pelo Sorte Saúde”, diz.

Compre o Sorte Saúde

Ao comprar o título de capitalização Sorte Saúde o participante concorrerá ao prêmio de R$150 mil. E, com os mesmos números da sorte, também estará participando do sorteio de quatro motocicletas zero quilômetro nas rodadas do Show de Prêmios.

Os títulos de capitalização estão à venda em vários pontos espalhados pela região e através do site www.sortesaude.com.br ou pelo aplicativo que pode ser baixado nas plataformas Android e IOS.

Sobre o Sorte Saúde

O Sorte Saúde é o título de capitalização da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), que engloba o Hospital de Base, o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, o Instituto do Câncer (ICA) e o Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

A grande maioria dos atendimentos feitos no complexo Funfarme é pelo SUS, por isso é necessária toda ajuda possível para que a instituição consiga manter os atendimentos e ampliá-los para quem precisa. O dinheiro do Sorte Saúde é todo revertido à rede pública, para ampliação e manutenção dos leitos.