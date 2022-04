Moradora de Macedônia, com pouco mais de 3 mil habitantes, passa em três faculdades de medicina após estudar sozinha na pandemia

Para muitos, a pandemia da Covid-19 acabou sendo uma dificuldade durante a realização de planos, porém, para Beatriz virou uma oportunidade. Com o tempo “de sobra” em casa, ela conseguiu intensificar os estudos.

Apesar de ter feito o ensino fundamental em sua cidade, a estudante cursou o ensino médio na Escola Técnica (Etec) de Fernandópolis/SP, cidade que fica a 18 quilômetros de Macedônia. Com a chegada da pandemia e o consequente isolamento social, o deslocamento não precisou ser mais necessário, o que acabou ajudando.

“De certa forma, a escola pública às vezes não é tão focada para o vestibular. Com a pandemia, eu consegui dar prioridade para o mais importante, e acabou sobrando mais tempo para focar no que precisava para conseguir ir bem nas provas.”

Beatriz explicou como conseguiu se organizar sozinha para conseguir juntar o foco com a capacidade de aplicação.

“Eu fazia um cronograma semanal, com as matérias de humanas e exatas pela manhã e, mais tarde, as teóricas, além dos exercícios. Eu pegava provas antigas na internet e fazia como se fosse um simulado pelo computador mesmo ou de forma impressa”, relata.

Sonho de medicina

A estudante também contou que tem o sonho de fazer o curso de medicina desde pequena, principalmente pelo amor que tem pelas crianças.