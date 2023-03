Morador de Valentim Gentil morre em acidente de trânsito 

Anderson Soares, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos após colisão entre dois carros e um caminhão na Rodovia Altino Arantes, em Orlândia/SP.

Um morador de Valentim Gentil/SP morreu após um acidente de trânsito entre dois carros e um caminhão na Rodovia Altino Arantes (SP-351), em Orlândia/SP, na noite da última terça-feira (21.mar).

De acordo com informações da EPTV, afiliada da TV Globo, a colisão ocorreu no quilômetro 93 da rodovia; o motorista de um de um VW/Jetta bateu atrás do caminhão, rodou na pista, invadiu a contramão e bateu no Fiat/Fiorino do Valentim-gentilense.

Entre as vítimas está Anderson Soares que não resistiu aos ferimentos. Outras duas pessoas foram socorridas com ferimentos e foram levadas para um hospital em Orlândia.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. A pista não precisou ser interditada.

Anderson Soares era casado e deixou três filhos; ele foi sepultado na manhã desta quinta-feira (23), no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.