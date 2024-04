Morador de rua morre ao tenta assaltar adolescente de 17 anos com estilete 

Adolescente pediu socorro para o padrasto que entrou em luta corporal com o morador de rua em São José do Rio Preto. Homem morreu no local por esganadura.

Um morador de rua morreu ao tentar assaltar um adolescente de 17 anos com um estilete em São José do Rio Preto/SP. O caso ocorreu na manhã do último sábado (20.abr).

Segundo o boletim de ocorrência, o adolescente reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com o suspeito, que não teve a identidade revelada. Na ocasião, o padrasto do adolescente o socorreu e imobilizou o homem com um “mata-leão”.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte do homem no local por esganadura. A Polícia Militar também foi acionada.

O corpo do homem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. A Polícia Civil vai investigar o caso.

*Com informações do g1