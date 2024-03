Morador de rua morre ao ser espancado em Birigui 

Crime foi registrado no domingo (25), mas Elias Gonçalves do Nascimento Júnior, de 33 anos, morreu na segunda-feira, na Santa Casa de Araçatuba.

Um homem em situação de rua, de 33 anos, morreu após ser espancado em Birigui/SP. O crime foi registrado no último domingo (25.fev), mas ele morreu na segunda-feira (26), na Santa Casa de Araçatuba/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, Elias Gonçalves do Nascimento Júnior foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao pronto-socorro com ferimentos na cabeça e no corpo.

Em seguida, ele foi transferido ao hospital araçatubense, mas não resistiu e morreu no dia seguinte. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.

A Polícia Civil vai investigar o crime. Nenhum suspeito foi identificado até a publicação desta reportagem.