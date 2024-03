Morador de Mirassol ganha prêmio de 150 mil do Sorte Saúde, título de capitalização do Hospital de Base de Rio Preto

Carlos Alberto Cocito, de 63 anos, recebeu o cheque simbólico na manhã desta quarta-feira, 06 de março, em Rio Preto.

Um morador de Mirassol é o mais novo vencedor do grande prêmio de 150 mil reais do Sorte e Saúde, título de capitalização do Hospital de Base de Rio Preto. Carlos Alberto Cocito, de 63 anos, recebeu o cheque simbólico na manhã desta quarta-feira, 06 de março, em Rio Preto.

Carlos está com a filha internada há cerca de duas semanas no Hospital de Base, após passar por uma cirurgia. No dia 25 de fevereiro, o morador de Mirassol adquiriu mais uma vez o título do Sorte Saúde, que acabou sendo premiado durante o sorteio no último dia 2.

“Por várias vezes a gente já tinha vindo aqui fazer exames com minha filha. E toda vez que eu encontro alguma vendedora, costumo adquirir um título, mas sem expectativa grande de ganhar, o interesse sempre foi para ajudar a entidade. Fiquei muito surpreso e feliz com a premiação”, conta.

Além dos cuidados com a filha, ele conta que a família toda passa por atendimento no HB. Sobre o hospital, ele diz: “O tratamento no HB é excelente. Conseguimos notar que todos os médicos, enfermeiras e profissionais da saúde do HB têm uma dedicação muito grande com os pacientes”.

O morador de Mirassol diz que o prêmio de 150 mil reais veio em bom momento, já que vai ajudar na conquista de um novo veículo. “Esse dinheiro veio em um momento difícil, mas em boa hora. Com esse dinheiro eu pretendo trocar de carro, porque o meu já está caindo aos pedacinhos”, finaliza.

A partir do dia 1º de março, os títulos impressos de capitalização Sorte Saúde estão disponíveis em mais de 500 pontos de vendas espalhados por Rio Preto e serão transportados por motociclistas. Todo o valor arrecadado com a venda da cartela, no valor único de R$ 10, é revertido ao atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que utilizam o Hospital de Base (HB), Hospital da Criança e Maternidade (HCM), Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, Instituto do Câncer (ICA) e Ambulatório Geral de Especialidades.

Além de concorrer a prêmios e ajudar os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), quem compra o Sorte Saúde também contribui com a geração de emprego e renda. Como é o caso da vendedora Fernanda da Silva de Assis, que trabalha há 9 meses com o Sorte Saúde e foi a responsável por vender o título premiado do Carlos. Ela conta que a chegada do título físico ajudou no aumento das vendas. “Vejo muita diferença desde que começou, as pessoas procuram ter o papel em mãos. A mudança foi boa, em pouco tempo já passei a vender mais. Está sendo uma benção”.

Sorte Saúde

Lançado pela Brasilcap em julho de 2022, o Sorte Saúde pertence à modalidade Filantropia Premiável, que reverte os valores de resgate dos títulos em doações para as instituições parceiras. Em contrapartida, quem compra concorre ao prêmio de R$ 150 mil, em sorteio único, pela loteria federal, realizado no primeiro sábado do mês subsequente ao da aquisição.

O Sorte Saúde é vinculado ao departamento de Alianças Estratégicas da Funfarme, que conta com o apoio da Brasilcap, empresa de capitalização da BB Seguridade, do Banco do Brasil, que é líder no mercado brasileiro de capitalização.

Alianças Estratégicas

Para ajudar no custeio e manutenção da medicina de alta performance, driblar a crise econômica do país e a redução de recursos e investimentos no SUS, o Complexo Funfarme conta com o departamento de Captação de Recursos, chamado de Alianças Estratégicas. O setor é responsável por firmar parcerias com empresas, instituições privadas, pessoas físicas, parlamentares e políticos das esferas municipal, estadual e federal para obter suporte financeiro para investir em atendimento médico a quem precisa, transformando cada centavo em saúde para a região de Rio Preto.

Para mais informações, acesse: https://www.sortesaude.com.br/ ou ligue no Hospital de Base – (17) 3201-5000. Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544, Vila São José – São José do Rio Preto/SP.