Morador de Guapiaçu ganha moto zero quilômetro do Show de Prêmios do ‘Sorte Saúde’

Título de capitalização do Hospital de Base tem o objetivo de suprir as deficiências orçamentárias e compensar o déficit atual da Funfarme.

O representante comercial Flávio Winckler, de 34 anos, é o primeiro morador da cidade de Guapiaçu a ganhar uma moto do Show de Prêmios do “Sorte Saúde” – o título de capitalização do Hospital de Base. A entrega da moto DK, da Suzuki, zero quilômetro, aconteceu na manhã desta quarta-feira, 1º de novembro, na entrada da cidade.

Há cinco meses, Winckler está em tratamento no Instituto do Câncer (ICA), ligado à Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme), que compreende HB, Hospital da Criança e Maternidade (HCM), Instituto de Reabilitação Lucy Montoro e Hemocentro de Rio Preto. “Pelo menos uma vez por mês, quando estou em consulta no complexo hospitalar da Funfarme, eu compro o Sorte Saúde. Acho muito importante ajudar o Hospital de Base porque o atendimento é diferenciado”, afirma.

Winckler comprou o título de capitalização em 18 de outubro, mas o sorteio aconteceu no último dia 25. “Quando me ligaram, achei que era trote porque não esperava ganhar a moto. A minha intenção realmente era ajudar”, destaca.

O “Sorte Saúde” está à venda em vários pontos espalhados pela região, pelo site www.sortesaude.com.br e pelo aplicativo, que pode ser baixado nas plataformas Android e IOS. O título custa R$ 10,00 e cada pessoa pode comprar até 10 unidades. Agora, o pagamento também pode ser feito por pix.

O principal objetivo do título de capitalização é suprir as deficiências orçamentárias e compensar o déficit atual da Funfarme. “Com o ‘Sorte Saúde’, oferecemos aos mais de 2,5 milhões de moradores de nossa região a chance de poder ajudar nossos hospitais para que possamos fazer investimentos e melhorar ainda mais o atendimento e serviços para a população, principalmente, os pacientes do SUS”, afirma Dr. Jorge Fares, diretor executivo da Funfarme.

Segundo a diretoria da Funfarme, o dinheiro da venda dos títulos de capitalização é investido em áreas fundamentais do complexo hospitalar, como oncologia, reabilitação física e cuidados voltados a primeira infância e aos idosos.