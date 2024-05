Fórmula 1 encara domingo nublado e sem chance de chuva para GP de Mônaco

Sem possibilidade de chuva, GP de Mônaco recebe a Fórmula 1 com dia completamente nublado, temperatura amena e fortes rajadas de vento em Monte Carlo, na França.

A Fórmula 1 está em Mônaco para realizar a oitava etapa da temporada 2024. Após dois dias agitados com treinos e a classificação, agora é a vez dos pilotos alinharem seus carros no grid para as 78 voltas nas ruas estreitas de Monte Carlo. Charles Leclerc larga na pole-position e terá mais uma oportunidade de conquistar a primeira vitória diante de sua torcida — e o clima pode jogar a favor do monegasco.

A prova deste domingo (26) não será marcada pelo calor nem pelo clima ensolarado, uma vez que a previsão indica temperaturas baixas e céu consideravelmente fechado, ainda mais do que estava previsto para ontem.

A corrida está marcada para às 15h00 locais (10h00 de Brasília, GMT-3). No momento em que as luzes se apagarem, a expectativa é que a temperatura esteja na casa dos 21ºC, enquanto a sensação térmica será de 23ºC. O sol ficará totalmente coberto, com expectativa de 100% do céu tomado por nuvens. Não há previsão de chuvas.

A largada está marcada para as 10h (de Brasília, GMT-3).