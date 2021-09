Misturar diesel no tanque de gasolina deixa o carro mais econômico? 

“Truque” que viralizou na internet pode inutilizar o veículo.

Não, e fazer isso pode provocar danos irreversíveis no motor. Essa polêmica começou quando vídeos feitos por pessoas sem conhecimento técnico alegavam uma suposta melhora na economia ao colocar diesel S10 em modelos movidos a gasolina.

O problema é que a forma de queima dos dois combustíveis é completamente diferente: gasolina e etanol precisam da centelha da vela de ignição, enquanto o diesel explode de forma espontânea por conta da compressão no cilindro.

Colocá-lo junto da gasolina faz com que a octanagem da mistura (resistência à compressão) caia e aumenta as chances de pré-ignição. Esse problema acontece quando a mistura ar-combustível entra em combustão antes do cilindro terminar de subir.

Essa mistura de forças (explosão jogando o pistão para baixo e a biela empurrando-o para cima) provoca danos seríssimos no motor, que pode até precisar ser trocado. A pré-ignição, inclusive, foi a provável culpada pelos incêndios ocorridos nos primeiros Chevrolet/Onix.

Rabo de galo alcoólico

A única mistura possível no tanque é a de etanol com gasolina, e somente em carros flex. Colocar o biocombustível em modelos movidos apenas a gasolina irá dificultar a partida do motor em dias frios e pode comprometer o sistema de alimentação e ignição a longo prazo.

Já em veículos flex é possível usar etanol ou gasolina em qualquer proporção. Mas não há um percentual ideal de mistura: quem optar por mais etanol terá em troca mais potência, mas com um consumo maior — e vice-versa.

*Informações/autoesporte