Missas da Catedral são transmitidas pela internet

Fiéis podem acompanhar celebrações pelo facebook da paróquia, além das transmitidas pela TV Unifev e na rádio 87,9 FM; diariamente, padre Gilmar Margotto também compartilha a Palavra do Dia pelo youtube e na rádio Clube FM.

Com a determinação do decreto estadual, em decorrência da fase emergencial do Plano São Paulo de Flexibilização, desde desta segunda-feira (15) estão suspensas as missas presenciais. Em Votuporanga, a Catedral Nossa Senhora Aparecida seguirá com as celebrações transmitidas ao vivo pelo facebook da paróquia, pela rádio 87,9 FM, além da TV Unifev.

Pelo www.facebook.com/catedraldevotuporanga, os fiéis podem acompanhar a missa de quarta-feira, às 15 horas, que também é transmitida pela rádio 87,9 FM. Já no domingo, às 7h30, além do facebook, os católicos podem assistir na TV Unifev a missa presidida pelo bispo diocesano Dom Moacir Aparecido de Freitas ou ouvir na rádio 87,9 FM.

Ainda pela internet, os católicos têm acesso a Palavra do Dia e a reflexão feita pelo padre Gilmar Margotto. O conteúdo é compartilhado no youtube da paróquia. Outro canal de comunicação é a rádio Clube FM, que também transmite a homilia diária em sua programação.

“Em nenhum momento paramos com a evangelização, pois precisamos estar sempre conectados com Deus. Seja presencial ou on-line, a nossa fé deve ser abastecida cotidianamente e nos fortalecer para vencer os desafios da vida”, destacou o padre Gilmar Margotto.

Acompanhe as novidades da Catedral Nossa Senhora Aparecida pelo www.facebook.com/catedraldevotuporanga ou pelo instagram @catedraldevotuporanga e pelo site www.nossasenhoravotuporanga.com.br.