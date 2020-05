Missa das Mães do Rosa Mística Cemitério e Crematório será virtual

Missa será no formato das “lives”, uma vez que as medidas de distanciamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus impedem a celebração nos moldes tradicionais

No próximo domingo, 10 de maio, celebra-se o Dia das Mães, uma festa que, este ano, será diferente, marcada por uma pandemia que está mudando a rotina de vida de todos nós. No caso das mães já falecidas, a situação se complicará ainda mais diante das medidas de distanciamento social, impedindo muitos filhos de visitar os jazigos de suas mães, inclusive sem a tradicional celebração da Missa Campal no Rosa Mística Cemitério e Crematório.

“Compreendemos perfeitamente as proibições impostas pelos governos e organizações da Saúde, mas também entendemos que não seria justo deixar os filhos, pais e maridos sem a possibilidade de expressarem os sentimentos de uma vida e as certezas de um amor profundo nascidos no ventre materno; por isso, conversamos com o Padre Adão, pároco de Santa Joana Princesa, e faremos uma celebração virtual, no formato das lives, que todos poderão acompanhar de suas casas, pelas mídias sociais, sem necessidade de deslocamentos”, informa o diretor do grupo Rosa Mística.

A transmissão começará às 10h deste domingo e poderá ser acompanhada nas páginas do Facebook do grupo Rosa Mística, do Cemitério e Crematório e também da Paróquia de Santa Joana Princesa. “Como são redes sociais, não há necessidade de nenhum equipamento, apenas um celular ou um computador com acesso à internet”, continua Nogueira.