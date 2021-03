Missa da Catedral de Votuporanga é transmitida ao vivo pela TV Unifev

Neste mês, parceria entre igreja e emissora comemora quatro anos; transmissão ocorre aos domingos, às 7h30.

Os católicos de Votuporanga e região, há quatro anos, contam com mais uma opção de evangelização. Aos domingos, às 7h30, os fiéis podem acompanhar a missa presidida pelo bispo diocesano Dom Moacir Aparecido de Freitas, ao vivo, direto da Catedral Nossa Senhora Aparecida. Desde o ano passado, essa tem sido uma alternativa para dezenas de pessoas, por conta da pandemia do novo coronavírus.

“Com o passar dos anos, fomos evoluindo em tecnologia e equipamentos. Essa parceria com a TV Unifev é essencial, para levar a Palavra de Deus para todos. Aqueles que desejarem, podem acompanhar a missa e a homilia de Dom Moacir pela TV Unifev, com a mesma fé e fervor, dos que acompanham presencialmente na igreja”, destacou o padre Gilmar Margotto, pároco da Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Além da transmissão pela TV Unifev, a paróquia conta com lives de todas as missas e celebrações pelo facebook.com/catedraldevotuporanga. Diariamente, a população também pode ouvir a reflexão da palavra do dia, por meio do youtube e instagram.

Durante o período de missas presenciais, a igreja cumpre uma série de regras de prevenção da Covid-19, entre elas o uso obrigatório de máscara, o respeito ao distanciamento social e a dispensa de momentos como o cumprimento da paz. Outro zelo da igreja, é a entrega da eucaristia para cada fiel em seu banco, para evitar aglomeração e filas, e a disposição permanente de álcool em gel.

Acompanhe as novidades da catedral Nossa Senhora Aparecida pelo www.facebook.com/catedraldevotuporanga e no instagram pelo @catedraldevotuporanga.