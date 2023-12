PAULISTÃO – Mirassol x São Paulo terão ingressos até R$240

Dois setores do estádio já têm vendas iniciadas para o jogo da 2ª rodada marcado para o dia 23 de janeiro; veja como comprar

(GE)

Pouco menos de um mês antes da bola rolar para o Campeonato Paulista 2024, o Mirassol começou a vender ingressos para o jogo contra o São Paulo, pela segunda rodada da competição.

A partida está marcada para o dia 23 de janeiro, uma terça-feira, às 19h30 no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Os preços das entradas variam entre R$ 60 e R$ 240.

Neste primeiro momento, serão comercializados ingressos de dois dos quatro setores do estádio: a arquibancada amarela (para os torcedores são-paulinos) e a azul (para apoiadores do time da casa). As duas opções custam R$ 120, com possibilidade de meia-entrada por R$ 60.

As vendas acontecem em dois pontos de venda: na loja Athleta em São José do Rio Preto e na loja Fanáticos no centro de Mirassol (veja endereços abaixo). Não há venda online.

A partir do dia 11 de janeiro, serão disponibilizados os ingressos do setor verde e da arquibancada coberta.

O time da capital está no Grupo D ao lado de Botafogo-SP, Novorizontino e São Bernardo. A equipe do interior divide o Grupo C com Corinthians, Inter de Limeira e Bragantino.

Valores dos ingressos

Arquibancadas azul e verde : R$ 120 (inteira) – R$ 60 (meia)

: R$ 120 (inteira) – R$ 60 (meia) Arquibancada coberta : R$ 240 (inteira) – R$ 120 (meia)

: R$ 240 (inteira) – R$ 120 (meia) Arquibancada visitante (amarela): R$ 120 (inteira) – R$ 60 (meia)

Ponto de venda