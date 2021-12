Mirassol perde para o Palmeiras e fica com o vice do Paulista sub-20 

Verdão bate Mirassol na final e mantém sequência de taças estaduais na categoria.

O Palmeiras venceu o Mirassol por 1 a 0 na noite da última quarta-feira (22) e conquistou o pentacampeonato consecutivo do Campeonato Paulista sub-20. Pedro Bicalho foi o autor do gol no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol/SP – o Verdão já havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0.

O feito é histórico, pois nenhum outro clube venceu este torneio cinco vezes consecutivas. De 2017 a 2021, o Verdão bateu nas finais o Corinthians (duas vezes), a Ponte Preta, o Red Bull Brasil e agora o Mirassol.

Com o título, o Verdão agora chega a 15 conquistas estaduais na base desde que o departamento foi reformulado em 2015, quando o coordenador João Paulo Sampaio assumiu. Foram três títulos no sub-11, dois no sub-13, quatro no sub-15, um no sub-17 e os cinco no sub-20.

O time usado na final contou com muitos jogadores que disputaram as últimas rodadas do Brasileirão depois do título da Libertadores, como Garcia, Naves, Lucas Freitas, Fabinho, Gabriel Silva, Giovani, Kevin, Vanderlan e Vitor Hugo.

O grupo ainda contou com Endrick, atacante de 15 anos e o primeiro na história do futebol paulista a participar das campanhas de times finalistas no sub-15, sub-17 e sub-20 na mesma temporada. Ele conquistou o título no sub-15 e sub-20 e foi vice no sub-17.

*Informações/ge