Mirassol perde 14 jogadores e sofre desmanche em meio à boa campanha no Paulistão

Quinto melhor time do estadual, time do interior paulista perde 60% do elenco e deve ter novos jogadores para eventual retorno da competição e restante da temporada.

O Mirassol irá ficar sem 14 dos 26 jogadores do elenco que disputava o Campeonato Paulista antes da pausa em virtude da pandemia do coronavírus. Destes, nove tiveram seus vínculos encerrados na última semana, como o meia Camilo, um dos destaques do Paulistão e que deve ser reforço da Ponte Preta.

Inicialmente, os principais jogadores assinaram contrato apenas até o fim do estadual, que teria a final realizada no último domingo. Faziam parte do elenco e estão sem contrato, os zagueiros Tiago Alves, Reniê e Diego Giaretta; os volantes André Castro, Ernandes, João Denoni e Paulo Roberto; o meia Camilo e o atacante Maranhão. A lista irá aumentar na sexta-feira, quando os laterais Carlos Renato e Romário, o zagueiro Luiz Otávio, o meia Chico e o atacante Marcelo Toscano, também terão os contratos encerrados.

Em recente entrevista o presidente do Mirassol, Edson Ermenegildo, admitiu que o clube perderia vários atletas e pediu mudança na regra do Campeonato Paulista, permitindo a inscrição de novos jogadores. Além disso, o dirigente disse que o Leão deve remontar o elenco pensando na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

“Perderemos, com certeza, vários atletas no fim do mês de abril. Muitos já têm seus compromissos em outras equipes depois disso, não temos como impedi-los de sair”, disse o presidente do Mirassol.

Com 16 pontos, o Mirassol é vice-líder do Grupo C do Campeonato Paulista, muito próximo de uma vaga nas quartas de final da competição. No geral, o Leão ostenta a quinta melhor campanha. Além da reta final do Paulistão, o Mirassol tem no calendário a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Mirassol vinha fazendo excelente campanha no Paulistão — Foto: Marcos Freitas/Ag. Mirassol

Confira abaixo os jogadores que ficaram sem contrato com o Mirassol:

Zagueiros:

Tiago Alves – 27/04/2020

Reniê – 27/04/2020

Diego Giaretta – 27/04/2020

Volantes:

André Castro – 27/04/2020

Ernandes – 27/04/2020

João Denoni – 25/04/2020

Paulo Roberto – 27/04/2020

Meia:

Camilo – 27/04/2020

Atacante:

Maranhão – 27/04/2020

Além dos jogadores acima, outros cinco jogadores ficam sem contrato na próxima quinta-feira: os laterais Carlos Renato e Romário, o zagueiro Luiz Otávio, o meia Chico e o atacante Marcelo Toscano.