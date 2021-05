Mirassol e São Paulo se reencontram pela semifinal do Paulistão

São Paulo e Mirassol se reencontram na noite deste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Morumbi, pela semifinal do Campeonato Paulista. Os times duelaram no mata-mata estadual do ano passado, quando o time da região levou a melhor nas quartas de final.

O São Paulo tenta voltar a uma final de Campeonato Paulista apenas pela segunda vez nos últimos dez anos. Nesse período, chegou à decisão em 2019, quando foi derrotado pelo Corinthians.

A equipe está embalada na temporada, com 13 jogos de invencibilidade e uma única derrota. No Paulista, ostenta um ataque avassalador, com 32 gols marcados em 13 partidas disputadas.

Campeão da Série D do Brasileiro de 2020, o Mirassol chega à segunda semifinal consecutiva de Campeonato Paulista. Em 13 jogos no campeonato em 2021, são cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Nas quartas, eliminou o Guarani nos pênaltis, com destaque para o goleiro Alex Muralha. Nas últimas quatro partidas, no entanto, foram duas derrotas e dois empates.

Quem avançar de São Paulo x Mirassol enfrentará Corinthians ou Palmeiras na decisão. A outra semifinal do Paulista será disputada um pouco antes do jogo do Morumbi, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

São Paulo – Técnico: Hernán Crespo

Por causa do jejum de títulos, que já dura quase nove anos, o Tricolor tem dado prioridade ao estadual – tanto que utilizou reservas em jogo da Libertadores na última quarta-feira. Por isso, é provável que o técnico Hernán Crespo repita neste domingo a escalação que venceu a Ferroviária na sexta por 4 a 2.

Daniel Alves, Eder e Luciano devem continuar como desfalques, com problemas musculares.

Provável escalação: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Gabriel Sara e Pablo.

Quem está fora: Eder, Daniel Alves, Luciano (lesionados).

Mirassol – Técnico: Eduardo Baptista

Há quatro jogos sem vencer, mas classificado à semifinal, o Mirassol busca retomar o bom futebol nesta noite. E a reabilitação passa pela escalação de algumas peças que foram desfalque na partida contra o Guarani pelas quartas de final.

Infectados com Covid-19, o zagueiro Danilo Boza, o lateral Moraes e o volante Luís Oyama, todos titulares podem retornar ao time. Isso porque atingirão dez dias de isolamento exigidos pelo protocolo da Federação Paulista de Futebol (FPF). Se testarem negativo, devem retornar ao time. A escalação deles, porém, será mantida em sigilo até momentos antes da partida.

Provável escalação: Alex Muralha;,Daniel Borges, Reniê (Danilo Boza), Carlão e Sousa (Moraes); Daniel (Luis Oyama), Neto Moura e Cássio Gabriel; Diego Gonçalves, Fabrício Daniel e Pedro Lucas.

Quem está fora: Vinicius (lesionado); Moraes, Luis Oyama, Matheus Aurélio e Danilo Boza (dúvidas por conta da Covid-19).

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati

VAR: Marcio Henrique de Gois