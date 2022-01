Mirassol despacha o Sport e passa às oitavas da Copinha

Com gols de Du Fernandes e Tota, equipe paulista bate Leão do Norte e enfrenta o Bahia na próxima fase.

Assim como aconteceu na primeira fase, o Mirassol derrotou o Sport. Desta vez, o placar foi de 2 a 0, nesta sexta-feira (14), em Bálsamo/SP, resultado que culminou na classificação da equipe paulista às oitavas de final e eliminação dos pernambucanos. A partida teve o controle quase completo do Mirassol e foi definida com gols de Du Fernandes e Tota, em falha incrível do goleiro Adriano, do Sport. O Mirassol enfrenta na próxima fase o Bahia, que eliminou o Votuporanguense, também nesta sexta-feira. Data e horário ainda serão definidos.

Primeiro tempo

O Mirassol foi o time que procurou mais o gol na primeira etapa. A equipe paulista teve mais a posse de bola, criou mais chances claras e esteve mais próximo da meta adversária. Matheus Moreira, Tota e Kauan foram os responsáveis pelas principais oportunidades. O gol marcado por Du Fernandes veio após uma enorme pressão. Pelo lado do Sport, o ataque ficou apagado. O time insistiu nos contra-ataques, mas foi contido pela defesa do Mirassol. Segundo tempo A segunda etapa foi marcada por mais equilíbrio. Atrás do placar, o Sport avançou a marcação, colocou o time para cima, mas pouco criou chances perigosas. O destaque da equipe, Paulinho, ficou bem marcado e não conseguiu contribuir no ataque. O Mirassol recuou, esperou o Sport e ficou aguardando os contra-ataques. No fim da partida, a postura foi premiada. Em falha do goleiro Adriano, o atacante Tota aproveitou e colocou o 2 a 0 no placar final.

Golaço

A primeira etapa teve apenas um gol, mas foi um golaço. Kauan fez uma linda jogada na entrada da área, enganou os zagueiros com um drible seco e deu um passe por cima da defesa do Sport. A bola chegou em Du Fernandes, que chegou tocando de primeira, na saída do goleiro Adriano.

Brilhou