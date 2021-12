Mirassol confirma primeiro caso da variante Ômicron

O diretor também afirma que Mirassol continua a imunização contra a doença, com a vacinação das duas primeiras doses e da dose de reforço.

No total, o município contabiliza 10.441 casos confirmados da doença, sendo 10.149 recuperados e 289 mortes.

Atualmente, dois pacientes do município estão internados em Rio Preto, sendo um monitorado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Austa e outro no Hospital de Base.

*Informações/g1